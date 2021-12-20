РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 дек. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 4 случая коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 10 411 случаев инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Московской области с 18 по 20 декабря выявили 5 443 случая Covid-19, из них за минувшие сутки - 1 935.

За все время пандемии в регионе подтверждено 626 351 случай инфицирования коронавирусом. Скончались 11 544 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 565 140 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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