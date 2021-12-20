РИАМО - 20 дек. В I квартале 2022 года в столице планируют завершить разработку программы повышения производительности при строительных работах, сообщил в понедельник журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Поставлена задача сокращения (количества мигрантов - ред.), большее привлечение граждан РФ. Мы на сегодняшний день формируем большую системную программу повышения производительности. Чтобы сокращать количество людей, надо увеличить выработку на одного человека. <…> В конце I квартала (2022 года - ред.) наверно мы закончим», - рассказал Загрутдинов.

По его словам, столице надо стремиться к большей механизации процесса строительства. Для реализации программы повышения производительности достаточно внутренних ресурсов, дополнительного финансирования не потребуется.

«Если берем только стройку, на стройке 65 тыс. (человек работают - ред.). Из них где-то порядка 30-40 тыс. - это мигранты», - отметил Загрутдинов.

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