РИАМО - 20 дек. После реконструкции Володарское шоссе в Подмосковье станет 4-полосным, работы планируют закончить до конца 2022 года, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Работы уже сейчас начаты, но мы уже идем первым этапом – будет добавлена 4-я полоса. До конца 2022 года оно (шоссе – ред.) будет полностью реконструировано, будет 4-полосное», — сказала Анна Кротова на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что также планируется сделать удобную развязку с Каширским шоссе. ​

Ранее Воробьев сообщал, что в следующем году в Подмосковье планируют завершить реконструкцию Октябрьского проспекта в Люберцах, а также работы на улице Туполева между Жуковским и Раменским. Подмосковье продолжает привлекать инвесторов, заключать концессионные соглашения в дорожном строительстве.

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