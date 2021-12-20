Новые полномочия российских полицейских: какие изменения внесли в закон

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Раньше полиция имела право оцеплять или блокировать участки местности (ст. 16 ч. 2 текущего закона «О полиции»), например, при ликвидации последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций. Также это можно сделать при проведении карантинных мероприятий во время эпидемий, при предупреждении и пресечении массовых беспорядков, при розыске беглых преступников или подозреваемых, при проведении контртеррористических операций. Распространялось право и на жилые помещения, строения и иные объекты, если это было необходимо для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, которые не могли быть защищены иным способом.

Нововведения же предполагают, во-первых, замену понятия «участок местности» на более обширное – «территория». Во-вторых, существенное расширение оснований для блокировки жилых помещений и строений – теперь все основания, актуальные для «участков местности» в старом законе, будут актуальны для оцепления как территорий, так и строений. В-третьих, список оснований будет дополнен. В него добавлены следующие случаи: если есть подозрение, что на территории находятся предметы, изъятые из гражданского оборота, например, наркотики; в рамках территории совершается, может совершиться или было совершено что-то противозаконное.

В границах указанных территорий полиция сможет осуществлять личный осмотр граждан, их вещей, транспортных средств и перевозимых ими грузов. В случае отказа гражданина от проведения осмотра полиция имеет право не допускать проход такого гражданина на оцепляемые территории либо выход за ее границы, а также въезд и выезд автомобиля или иного транспортного средства, цитирует новый закон Алексей Потанин. Ранее полномочий для осмотра именно в оцеплении, то есть в границах указанной территории, не было.

Осмотр не равен полноценному обыску, это скорее тщательное визуальное изучение. Такое понятие как «осмотр» само по себе не является процессуальным, поскольку выполняется он исключительно на добровольной основе, без соответствующей процедуры. Поэтому в законопроекте указывается, что в случае отказа гражданина просто не пустят на территорию или не выпустят из нее. А вот обыск – это процессуальное действие, проводимое в рамках следствия.

Допустим, вы приехали на музыкальный фестиваль, проходящий где-то за городом, и в самый его разгар появляются сотрудники полиции, которые предполагают, что на данной мероприятии распространяются наркотики. Далее полиция с целью изъятия наркотических средств, а также установления лиц причастных к их распространению оцепляет всю территорию, на которой проходит фестиваль, тем самым ограничив передвижение его участников, после чего проводит их осмотр, а также осматривает личные вещи, приводит пример эксперт.

Другая ситуация: предположим, что в одной из квартир многоквартирного дома совершено убийство, и по камерам видеонаблюдения было установлено, что с момента преступления из дома никто не выходил. Поскольку очевидно, что убийца находится в указанном доме, то сотрудники полиции вправе оцепить здание, воспрепятствовав входу и выходу из него.

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