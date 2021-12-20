Новые полномочия российских полицейских: какие изменения внесли в закон

Законодательство
В декабре 2021 года Государственная Дума РФ в третьем чтении одобрила Законопроект № 955380-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О полиции». В силу он вступит со дня официального опубликования. До этого документ должен быть согласован в Совете Федерации и подписан президентом, рассказал адвокат, управляющий партнер юридической компании «Потанин и партнеры» Алексей Потанин.
По словам Оксаны Васильевой, кандидата юридических наук, доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, документ разработан в целях уточнения полномочий полиции и усиления гарантий защиты прав и законных интересов граждан. Положения основаны на результатах анализа правоприменительной практики. Цель – выявить и устранить проблемы, которые мешают полиции эффективно исполнять свои обязанности.
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Отмена обязательного представления и разъяснений в ряде случаев
Сейчас, если сотрудник полиции обращается к гражданину, он обязан сразу назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию служебное удостоверение. К тому же полицейский должен сообщить причину и цель обращения или применения мер, ограничивающих права и свободы гражданина, а также возникающие в связи с этим права и обязанности.
Теперь, согласно части 5 статьи 5.1, если есть угроза жизни и здоровью полицейского или иных граждан, а также необходимость немедленного пресечения правонарушения, преследования лиц, совершивших преступление, вышеуказанные обязательства отменяются. Если же ситуация не экстренная, то полицейский по-прежнему должен представиться, разъяснить гражданину его права в случае задержания. Однако из закона выпало слово «обязан», подметил адвокат.
При этом предлагается закрепить за сотрудниками полиции право требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество, проверять документы. Речь идет о ситуациях, когда лицо заявляет о правонарушении. Это сделано, чтобы сразу же устанавливать личность заявителя.
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Расширение оснований для ограждения территорий и право на осмотр
Раньше полиция имела право оцеплять или блокировать участки местности (ст. 16 ч. 2 текущего закона «О полиции»), например, при ликвидации последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций. Также это можно сделать при проведении карантинных мероприятий во время эпидемий, при предупреждении и пресечении массовых беспорядков, при розыске беглых преступников или подозреваемых, при проведении контртеррористических операций. Распространялось право и на жилые помещения, строения и иные объекты, если это было необходимо для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, которые не могли быть защищены иным способом.
Нововведения же предполагают, во-первых, замену понятия «участок местности» на более обширное – «территория». Во-вторых, существенное расширение оснований для блокировки жилых помещений и строений – теперь все основания, актуальные для «участков местности» в старом законе, будут актуальны для оцепления как территорий, так и строений. В-третьих, список оснований будет дополнен. В него добавлены следующие случаи: если есть подозрение, что на территории находятся предметы, изъятые из гражданского оборота, например, наркотики; в рамках территории совершается, может совершиться или было совершено что-то противозаконное.
В границах указанных территорий полиция сможет осуществлять личный осмотр граждан, их вещей, транспортных средств и перевозимых ими грузов. В случае отказа гражданина от проведения осмотра полиция имеет право не допускать проход такого гражданина на оцепляемые территории либо выход за ее границы, а также въезд и выезд автомобиля или иного транспортного средства, цитирует новый закон Алексей Потанин. Ранее полномочий для осмотра именно в оцеплении, то есть в границах указанной территории, не было.
Осмотр не равен полноценному обыску, это скорее тщательное визуальное изучение. Такое понятие как «осмотр» само по себе не является процессуальным, поскольку выполняется он исключительно на добровольной основе, без соответствующей процедуры. Поэтому в законопроекте указывается, что в случае отказа гражданина просто не пустят на территорию или не выпустят из нее. А вот обыск – это процессуальное действие, проводимое в рамках следствия.
Допустим, вы приехали на музыкальный фестиваль, проходящий где-то за городом, и в самый его разгар появляются сотрудники полиции, которые предполагают, что на данной мероприятии распространяются наркотики. Далее полиция с целью изъятия наркотических средств, а также установления лиц причастных к их распространению оцепляет всю территорию, на которой проходит фестиваль, тем самым ограничив передвижение его участников, после чего проводит их осмотр, а также осматривает личные вещи, приводит пример эксперт.
Другая ситуация: предположим, что в одной из квартир многоквартирного дома совершено убийство, и по камерам видеонаблюдения было установлено, что с момента преступления из дома никто не выходил. Поскольку очевидно, что убийца находится в указанном доме, то сотрудники полиции вправе оцепить здание, воспрепятствовав входу и выходу из него.
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Расширение круга лиц, которых можно задерживать
Изменения коснулись статуса лиц, для задержания которых полиции даются полномочия проникать в жилые помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам или занимаемые организациями, дополнил Юрий Телегин, ведущий юрист «Европейской юридической службы». Действующая редакция в пункте 2 части 3 статьи 15 закона «О полиции» называла в качестве субъектов такого задержания только лиц, «подозреваемых в совершении преступления». Теперь же к таким лицам относятся также и обвиняемые в совершении преступления, лица, застигнутые на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления, или скрывающиеся с места совершения ими такого деяния. Также это лица, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших деяние, содержащее признаки преступления. Тем самым создаются условия, увеличивающие количество правомерных задержаний, подытоживает эксперт.
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Расширение оснований для досмотра
Раньше в пункте 16 части 1 статьи 13 закона «О полиции» досмотр допускался, когда лицо подозревали в наличии при себе боеприпасов, оружия, взрывчатки, наркотиков и тому подобного. Теперь туда добавили «предметы хищения». Напомним, что досмотр – это более тщательное изучение предметов. Так, при досмотре полицейские могут брать их в руки, извлекать, например, из автомобиля, в отличие от простого визуального осмотра.
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Право вскрывать транспортные средства
Еще одним нововведением станет право сотрудников полиции вскрывать транспортные средства и проникать в них, например, для спасения граждан или обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Это будет возможно также для задержания подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, для пресечения преступления, если имеются основания полагать, что совершившее административное правонарушение лицо находится в состоянии опьянения. Вскрыть транспортное средство согласно новому закону можно и для проверки сообщения об угрозе террористического акта, а также установления обстоятельств несчастного случая. Полный список содержится в новой статье 15.1 закона «О полиции».
Юрий Телегин отметил, что необходимо будет внести соответствующие изменения в УПК и КоАП РФ, которые регламентируют порядок и оформление результатов вскрытия транспортных средств.
По словам Оксаны Васильевой, машину могут вскрыть для спасения гражданина, которому угрожает опасность. Например, лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первой или медицинской помощи, либо в машине без присмотра оставлен младенец. Также вскрыть авто могут, если в нем находится лицо, совершившее преступление.
По мнению Алексея Потанина, обычный среднестатистический водитель, который не сделал ничего противозаконного и которому не нужна помощь полицейского, едва ли столкнется с тем, что сотрудники полиции начнут вскрывать его автомобиль. По прихоти, не имея на то законных оснований, вскрыть автомобиль нельзя сейчас и нельзя будет после вступления в силу изменений. Если же сотрудник полиции превысит свои полномочия, то ему грозит ответственность, вплоть до уголовной.
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