РИАМО - 20 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов обратил внимание властей на качество ледового покрытия на катках.
Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов доложил на совещании, что в этом сезоне в регионе будет залито 755 катков, в том числе на хоккейных площадках и стадионах.
Абаренов отметил, что в Подмосковье разработали стандарт качества катков, где прописаны требования к состоянию этих площадок.
Ранее Воробьев пригласил всех любителей активного отдыха покататься на подмосковных катках, где для комфорта посетителей работают раздевалки и пункты проката инвентаря, а также организованы теплые зоны.
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