РИАМО - 20 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов обратил внимание властей на качество ледового покрытия на катках.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов доложил на совещании, что в этом сезоне в регионе будет залито 755 катков, в том числе на хоккейных площадках и стадионах.

«То, что мы видим, играть на таком льду просто нельзя по простым физическим свойствам. <...> Если вы делаете каток, то находите возможность обслуживать его», - сказал Воробьев, комментируя представленную на слайде фотографию катка в Красногорске.

Абаренов отметил, что в Подмосковье разработали стандарт качества катков, где прописаны требования к состоянию этих площадок.

Ранее Воробьев пригласил всех любителей активного отдыха покататься на подмосковных катках, где для комфорта посетителей работают раздевалки и пункты проката инвентаря, а также организованы теплые зоны.

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