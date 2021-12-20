РИАМО - 20 дек. Московский областной государственный академический театр «Русский балет» отправится на новогодние гастроли со спектаклем «Щелкунчик». В рамках гастрольного турне театр покажет постановку на сценах подмосковных городов, а также в Санкт-Петербурге и Крыму, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

В этом сезоне в партии Маши дебютировала выпускница Московской государственной академии хореографии Елена Садыхова. На сцену ее вывел опытный партнер – заслуженный артист Московской области Антон Гейкер. Подготовительную работу дебютантов провела экс-исполнительница партии Маши заслуженная артистка России Яна Казанцева.

Историческая премьера балета «Щелкунчик» состоялась 1892 году на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Либретто, созданное Мариусом Петипа по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», со временем претерпевало разные интерпретации, однако во всех редакциях сохранялся знаменитый узнаваемый сюжет.

В репертуаре театра балета «Щелкунчик» занимает особое место. Премьера спектакля в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева прошла в 1992 году, и спектакль сразу же стал популярным.

Выездные спектакли подмосковного театра «Русский балет» начнутся с 23 декабря с Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске. 26 декабря постановку покажут в LuxuryVillage в Барвихе, 2 января – в Московском губернском театре, 7 января – в ДК «Яуза» в Мытищах.

Гастрольное турне состоится в конце декабря и в январе. Коллектив подмосковного театра выступит в Санкт-Петербурге, Ялте, Севастополе, Евпатории, Керчи и Симферополе.