РИАМО - 20 дек. Городские службы Москвы подготовились к работе в морозы, которые придут в столицу на текущей неделе, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Сейчас объекты теплогенерации работают в штатном режиме.

В Москве удалось сформировать резерв тепловой и энергетической мощности, мощности по водоснабжению и водоотведению.

На этой неделе в Москву придут морозы. Температура воздуха в ночь на среду будет опускаться до минус 28 градусов. Днем термометры покажут до минус 23 градусов.

К выходным морозы спадут и температура придет в норму.

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