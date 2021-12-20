РИАМО - 20 дек. Жители частных домов в Подмосковье стали больше доверять газовикам и чаще заключать договоры на техобслуживание газового оборудования, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«Около 120 тыс. договоров на техобслуживание газового оборудования заключили с владельцами ИЖС (индивидуальное жилое строительство – ред.). Наша задача на следующий год — полностью заключить 384 тысячи договоров», - сказал Александр Самарин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Министр отметил, что удалось на 30% снизить стоимость обслуживания газового оборудования.

«Благодаря проведенной работе сократилось число недопуска специалистов», - заключил Самарин.