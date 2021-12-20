РИАМО - 20 дек. Московское областное управление ФАС России включит ООО «Расходные материалы» в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий выполнения контракта с муниципальным учреждением, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее МБУ «Спортивная школа - центр спорта «Метеор» сообщило в управление о том, что ООО «Расходные материалы» нарушило условия контракта на выполнение работ по подготовке основания, приобретению и установке легкоатлетических беговых дорожек на стадионе «Метеор» в Жуковском.

Муниципальное учреждение расторгло контракт с обществом в одностороннем порядке. На заседании комиссии подмосковного УФАС общество также не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Расходные материалы» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Суд поддержал решение подмосковного УФАС о признании жалобы необоснованной>>