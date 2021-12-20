РИАМО - 20 дек. За 11 месяцев 2021 года на территории Москвы на 16,1% снизилось число смертельных ДТП с участием автомобилей такси, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Всего в данной категории произошло 1 623 ДТП. В авариях с участием такси погибли 47 человек, еще 1,9 тыс. получили различные ранения.

За указанный период сотрудники ДПС выявили и своевременно предотвратили более 400 тыс. нарушений ПДД, допущенных водителями такси.

В число наиболее частых нарушений таксистов вошли: управление машиной без пройденного техосмотра, отсутствие прав на управление ТС, езда в состоянии алкогольного опьянения, а также отсутствие у водителей прочих документов, предусмотренных ПДД, и езда на автомобилях с критическими неисправностями.