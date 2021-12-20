РИАМО - 20 дек. В 12 городских округах Подмосковья впервые была реализована программа повышения надежности электроснабжения. Программа коснулась порядка 2,2 млн человек, сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Как рассказал Самарин на совещании губернатора региона с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов, программа уже завершена. Она затронула жителей Ступина, Чехова, Егорьевска, Раменского, Щелкова, Ленинского, Пушкинского, Красногорска, Истры, Домодедова, Рузского и Орехово-Зуевского округов.

В 2022 году планируется повторить проведение программы в перечисленных 12 муниципалитетах.

Программа «Повышения надежности электроснабжения в 12 проблемных ОМСУ» затронули 917 населенных пунктов региона, в которых проживают порядка 2,2 млн человек. Всего были заменены 2939 опор ЛЭП, отремонтированы 904 км ЛЭП и 666 трансформаторных пунктов.