РИАМО - 20 дек. В Подмосковье с 2020 года ведется работа по передаче бесхозяйных электросетей и сетей СНТ сетевым компаниям. Завершение этой работы запланировано на 2023 год, сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

Всего в 2021 году в регионе было выявлено 10 450 бесхозяйных объектов. По планам в 2022 году сетевым компаниям будет передано более 2,5 тыс. таких объектов, а в 2023 – свыше 4,1 тыс.

«Мы фактически уже приняли «бесхозяйки» более 6,6 тыс. объектов, СНТ – 3647. На 2022 год мы ставим себе задачу принять бесхозяйных объектов 2,5 тыс. и СНТ – 1,5 тыс. В 2023 году мы планируем завершить все эти работы», – отметил Самарин на совещании губернатора региона с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Он добавил, что если собственник откажется передать сетевое имущество, главам городских округов следует обращаться в суд с понуждением о такой передачей в соответствии со ст. 46 ГПК РФ.