РИАМО - 20 дек. Проблему с опозданием автобусов к первому рейсу в поселке Октябрьский в Люберцах удалось решить, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
«Эту проблему мы уже знаем, как решать, – автобусы выходят в ночь на ЖК, прогреваются и выходят на посадку вовремя, и сразу подается на посадку несколько автобусов. Мы пишем 2, но иногда бывает и 3, и 4», — сказала Анна Кротова на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Она добавила, что данная ситуация будет находиться на контроле до наступления весны.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить новые микрорайоны региона качественным транспортным обслуживанием. Люди не должны стоять в очередях на остановках.
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