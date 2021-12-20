РИАМО - 20 дек. Проблему с опозданием автобусов к первому рейсу в поселке Октябрьский в Люберцах удалось решить, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Эту проблему мы уже знаем, как решать, – автобусы выходят в ночь на ЖК, прогреваются и выходят на посадку вовремя, и сразу подается на посадку несколько автобусов. Мы пишем 2, но иногда бывает и 3, и 4», — сказала Анна Кротова на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что данная ситуация будет находиться на контроле до наступления весны. ​

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить новые микрорайоны региона качественным транспортным обслуживанием. Люди не должны стоять в очередях на остановках.