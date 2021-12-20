РИАМО - 20 дек. В Подмосковье набирает популярность шоу «Ледниковый период», которое проходит по выходных в разных муниципалитетах, заявил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«Запущен проект «Ледниковый период». Он получил хвалебнейшие отзывы. По просьбам жителей дополнительно в Красногорске пройдет данное шоу», - сказал Абаренов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

«Ледниковый период» — новый проект Московской области в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». На самых крупных катках региона в течение всего декабря показывают шоу на льду. Посетить их могут все желающие.

В 45-минутной программе, состоявшей из 10 номеров, приняли участие Илья Авербух, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Иван Колесников, Татьяна Тотьмянина, Агата Муцениеце, Александр Энберт, Максим Маринин, Елизавета Арзамасова, Дарья Мороз, Алексей Усков и Артем Федорченко.

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