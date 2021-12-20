РИАМО - 20 дек. В Подмосковье до конца 2021 года определят стоимость обслуживания газового оборудования для индивидуального жилищного строительства, а во всех многоквартирных домах региона сейчас заключены договоры на обслуживание газового оборудования, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
Самарин отметил, что во всех многоквартирных домах заключены договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.
«Специалист приходит один раз в год. Платить нужно после того, как указана услуга. В месяц это стоит 82 рубля», - заключил Самарин.
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