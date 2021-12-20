РИАМО - 20 дек. В Подмосковье до конца 2021 года определят стоимость обслуживания газового оборудования для индивидуального жилищного строительства, а во всех многоквартирных домах региона сейчас заключены договоры на обслуживание газового оборудования, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«Планируем к концу года определить расценки на обслуживание оборудования в ИЖС», - сказал Александр Самарин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Самарин отметил, что во всех многоквартирных домах заключены договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

«Специалист приходит один раз в год. Платить нужно после того, как указана услуга. В месяц это стоит 82 рубля», - заключил Самарин.

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