РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Порядка 6 тыс. жителей и гостей Люберец посетили шоу «Ледниковый период» в Наташинском парке 19 декабря, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Порядка 6 тыс. люберчан смогли насладиться мастерством участников проекта: для удобства жителей и гостей округа мы установили в парке 2 мультимедийных экрана, чтобы все смогли увидеть выступления звезд фигурного катания», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что все это стало возможным благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», а также поддержке министерства культуры региона.

«Ледниковый период» — новый проект Московской области в рамках программы «Зима в Подмосковье». На самых крупных катках региона в течение всего декабря показывают шоу на льду. Посетить их могут все желающие.​