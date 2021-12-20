РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Заместитель главы администрации Люберец Александр Сорокин в понедельник ответит на вопросы жителей по теме автомобильных дорог и транспорта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Онлайн-встреча начнется в 18:00.

Задать вопросы можно по адресам электронной почты: admluberdor@yandex.ru, lubtransport@yandex.ru, по телефонам: 8(495)559-44-00 или 8(495)503-30-45.

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/86737684327?pw, а также кликнув на тематический баннер на сайте Люберцы.рф. Идентификатор конференции: 867 3768 4327. Код: 12345.