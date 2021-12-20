РИАМО - 20 дек. Более 750 катков будут работать в Подмосковье в зимний сезон, почти треть из них имеют прокат коньков, заявил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В презентации уточняется, что уже залиты 305 катков. Все планируют залить к 27 декабря.

«В текущем сезоне будет залито 755 катков. 577 на хоккейных коробках, 93 - это открытые пространства, 46 универсальные спортплощадки, 39 стадионов», - сказал Абаренов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что 730 из них имеют освещение, 338 оборудованы раздевалками, 197 имеют пункты проката коньков, 19 - искусственный лед.

«Мы ввели стандарты для разных типов катков, создали группу, где есть ответственный от каждого муниципального образования», - заключил Абаренов.

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