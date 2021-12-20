РИАМО - 20 дек. Проблему со срывом автобусных рейсов на маршрутах 23, 42, 49 в Сергиевом Посаде удалось оперативно решить, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

16 декабря в Сергиевом Посаде возник риск срыва автобусных рейсов. На маршруты не выехали 47 автобусов, на остановках скопились очереди.

«Мы приняли оперативные меры, сразу же в 7 утра отправили туда 5 автобусов с других маршрутов Сергиева Посада и еще 10 — с других маршрутов и баз, это Королев и Ивантеевка», — сказала Анна Кротова на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что автобусы оперативно прибыли к точкам назначения и перевезли всех пассажиров. Ситуацию стабилизировали в течение часа, на следующий день вопрос был полностью решен.

«Мы в течение часа эту ситуацию исправили. Развезли людей с конечных точек. В четверг «Мострансавто» дало нам помощь. Мы часть свободных автобусов сняли с городских маршрутов, плюс подключились коллеги из соседних территорий», — сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.

Токарев отметил, что уже в пятницу на прошлой неделе маршруты 23, 42, 49 работали в штатном режиме. ​