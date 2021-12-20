РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. ЕДДС-112 городского округа Люберцы по результатам деятельности в 2021 году заняла 1-е место среди служб Московской области, сообщил руководитель службы Виталий Богданов в понедельник на оперативном совещании.

«На минувшей неделе подведены итоги деятельности ЕДДС муниципальных образований Московской области в 2021 году. Лучшей по итогам года признана Единая дежурная диспетчерская служба городского округа Люберцы», – сказал Богданов.

Второе место получила ЕДДС городского округа Химки, третье – Одинцовского округа.