РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 дек. В Королеве полицейские рассказали школьникам о вреде употребления наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Полицейские в Королеве провели акцию «Выбор за тобой!» для учащихся общеобразовательных школ города.

От сотрудника отделения по контролю за оборотом наркотиков дети узнали о негативных последствиях употребления запрещенных веществ для здоровья человека. Ребятам рекомендовали вести здоровый образ жизни и не заводить вредных привычек.

Со школьниками побеседовали о нормах законодательства, предусматривающих административную и уголовную ответственность за преступления и правонарушения в их возрасте. Инспектор отдела по делам несовершеннолетних рассказала о мерах наказания за противоправные действия в сфере незаконного оборота запрещенных веществ.

Инспектор отдела по работе с личным составом рассказала ребятам о службе людей, ежедневно стоящих на страже спокойствия граждан. В выступлении спикер осветила темы порядка поступления в образовательные учреждения системы МВД России и требований, предъявляемых к абитуриентам.

Участников акции призвали быть законопослушными гражданами и проинформировали о правилах вступления в добровольные народные дружины и их деятельности, если они в будущем захотят участвовать в охране общественного порядка.