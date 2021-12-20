РИАМО - 20 дек. Датчики контроля утечки газа в квартирах будут устанавливать в рамках программы капитального ремонта, заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«С 2022 года в рамках программы капремонта предусмотрена обязательная установка датчиков загазованности с клапанами в каждой квартире», - сказал Самарин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что будут установлены около 18 тыс. датчиков в 321 многоквартирном доме.

Ранее вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин сообщал, что по губернаторской программе газификации совместно с «Газпромом» будут подключены к газу 86 тыс. граждан до 2030 года.