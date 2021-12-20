РИАМО - 20 дек. В Подмосковье и столице на 20-23 декабря объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В столице «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально низкой среднесуточной температуры воздуха на 7-12 градусов ниже нормы объявлен с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря. В Подмосковье предупреждение действует с 23:00 20 декабря до 23:00 22 декабря.

Кроме того, в регионе до 22 часов 21 декабря объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

«Желтый» уровень также объявили в Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областях. В остальных областях в Центральном федеральном округе оповещение о погоде не требуется.

20 декабря в Московском регионе облачно, местами в течение дня пройдет снег, ожидаются метель и гололедица, порывы ветра усилятся до 15 м/с. Температура составит минус 8 – минус 6 градусов.

21 декабря будет облачно, пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Ночью ударят морозы в минус 21 – минус 19 градусов, днем будет минус 18 – минус 16 градусов.

22 декабря сохранится такая же погода, температура ночью опустится до минус 24 – минус 22 градусов, днем — до минус 20 – минус 18 градусов. 23 декабря будет облачно с прояснениями, преимущественно будет без осадков, ожидается гололедица. Ночью будет минус 23 – минус 21 градус, днем — минус 15 – минус 13 градусов.

Арктическое вторжение в Московском регионе: какой погоды ждать в декабре>>