РИАМО - 20 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником. День работников органов безопасности в России отмечается 20 декабря, передает корреспондент РИАМО.
В календарь дату внесли на основании приказа президента в 1995 году.
Он отметил, что для результативности в этой сфере требуются самые современные подходы.
«Очень рассчитываю, что все те планы, которые мы наметили по безопасности – школы, социальные объекты, общественные пространства – будут и дальше совершенствоваться», - заключил Воробьев.
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