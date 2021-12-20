РИАМО - 20 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником. День работников органов безопасности в России отмечается 20 декабря, передает корреспондент РИАМО.

В календарь дату внесли на основании приказа президента в 1995 году.

«Хочу поздравить всех сотрудников органов безопасности. Сегодня профессиональный праздник. Тема безопасности и работы правоохранительных органов для нас, как и для каждого региона, актуальная», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что для результативности в этой сфере требуются самые современные подходы.

«Очень рассчитываю, что все те планы, которые мы наметили по безопасности – школы, социальные объекты, общественные пространства – будут и дальше совершенствоваться», - заключил Воробьев.

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