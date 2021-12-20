РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 дек. В городском округе Мытищи 2 фуры перекрыли одну из дорог, парализовав движение на Олимпийском проспекте, сообщается в Telegram-канале «Типичный Королев».

Движение затруднено в районе ТЦ «Фрегат».

На видеозаписи, размещенной в Telegram-канале, видно, как грузовики буксуют в снегу в обоих рядах двухполосной дороги, собрав за собой длинную вереницу легковых автомобилей.

Длина образовавшегося затора составляет более 2,5 км.