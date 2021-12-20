РИАМО - 20 дек. В Подмосковье построят новые подстанции скорой помощи, также продолжат закупать автомобили скорой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Станции скорой помощи и строительство новых у нас в программе стоит. Обращаю внимание на сроки строительства подстанций в Видном, Кашире, Солнечногорске и Ногинске. Важно с первых дней нового года приступить к реализации этих важных направлений», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он отметил, что в регионе развивают скорую и неотложную помощь.
По его словам, с 1 января в регионе вводятся доплаты водителям скорой и неотложной помощи.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии