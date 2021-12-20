РИАМО - 20 дек. В 2022 году в Подмосковье планируют построить 50 детских садов, часть из них будет в формате мини-садиков, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На следующий год мы запланировали строительство еще 50 садов, в том числе мини-садов», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

Он отметил, что это очень востребованные проекты.

В понедельник в Подмосковье открывается 11 детских садов, еще 9 планируется открыть до конца 2021 года. Образовательные учреждения для малышей появятся в густонаселенных городских округах, в их числе Красногорск и Одинцовский округ.

Ранее Воробьев отметил, что сферы образования и здравоохранения являются очень чувствительными темами и им уделяется особое внимание в Подмосковье.