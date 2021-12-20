РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. С региональных дорог подмосковных Люберец в период с 13 по 19 декабря вывезли 327 кубометров мусора, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник отдела Раменского подразделения «Мосавтодора» Иван Крупенин.

Он добавил, что в ежедневном режиме проводились работы по уборке снега с проезжих частей, установка дорожных знаков, уборка остановочных павильонов и посадочных площадок, очистка урн, механизированная уборка и обработка уличной дорожной сети.

«В содержании и уборке автомобильных дорог за отчетный период было задействовано 47 дорожных рабочих, 37 единиц спецтехники», - заключил Крупенин.