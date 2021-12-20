РИАМО - 20 дек. Предварительные итоги работы власти Подмосковья подведут 22 декабря на заседании Высшего совета, также обсудят планы на 2022 год, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На Высшем совете мы традиционно подведем итоги, разберем успехи, достижения. Прошу всех 22 декабря быть», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что будут подведены итоги рейтинга муниципалитетов. Также обсудят планы на следующий год.

По итогам 2020 года первое место в рейтинге муниципалитетов Подмосковья заняли Химки, в тройке лидеров рейтинга оказались Истра и Одинцовский округ.