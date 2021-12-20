РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 дек. Россельхознадзор привлек к ответственности производителя мясной продукции в городском округе Мытищи за нарушения требований технических регламентов ЕАЭС, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

В июне 2021 года управлением в рамках федерального государственного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции при проверке ООО «ПТК-Мяспром» был произведен отбор проб пищевой продукции. Образцы были направлены в подведомственную Россельхознадзору Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию (ФГБУ «ЦНМВЛ») для проведения лабораторных исследований на показатели качества и безопасности.

По результатам лабораторных исследований в образце продукции (фарш «ДеЛюкс» замороженный механической обвалки, изготовитель: ООО «ПТК-Мяспром») выявлено наличие бактерии рода Salmonella. Данный факт является нарушением требований технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», действующих на территории ЕАЭС.

В декабре 2021 года управлением Россельхознадзора ООО «ПТК-Мяспром» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 150 тыс. рублей. Выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.