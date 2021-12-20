РИАМО - 20 дек. В Московской области на очистку и обработку улично-дорожной сети от снега и льда направлено более 3,4 тыс. единиц спецтехники. За сутки в регионе очистили более 42,1 тыс. км дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В первую очередь очистку и обработку от снега и наледи проводили на эстакадах, мостах, крутых поворотах и в местах социального притяжения. В частности, за минувшие сутки специалисты очистили около 3,2 тыс. опасных дорожных участков.

«Дорожные службы провели полный цикл уборки дорог, сейчас проводится второй цикл. Снег продолжает идти и на дороги выведено более 1,5 тыс. техники, также оперштаб круглосуточно мониторит погодно-дорожные условия, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В течение дня 20 декабря в разных частях Московской области ожидаются небольшой снег, метель и ветер с порывами до 17 м/с. Днем температура будет колебаться от -7 до -5 градусов, а ночью упадет до -21 градуса. Из-за образования гололедицы в регионе действует экстренное предупреждение.

Сотрудники дорожных служб региона убирают снег на вылетных магистралях, высокоинтенсивных дорогах и подъездах к социальным объектам. Проезжую часть чистят за 3-5 часов на дорогах первой категории, 5 часов дается на очистку дорог высокой интенсивности и 12 часов – на менее загруженных трассах.

Водителям рекомендуется соблюдать ПДД, не нарушать скоростной режим и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Пешеходов призывают быть внимательными при переходе проезжей части и использовать светоотражающие элементы в одежде.