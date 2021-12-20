РИАМО - 20 дек. В Подмосковье открывается 11 детских садов и еще 9 будут открыты до конца 2021 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Строительство идет в рамках нацпроектов.

«Сегодня мы в Подмосковье открываем 11 детских садов на 700 мест. В том числе в густонаселенных городских округах - Красногорск, Одинцово», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

Он отметил, что до конца года откроют еще девять детских садов - в Ленинском городском округе, Люберцах и Химках.

Ранее Воробьев отметил, что сферы образования и здравоохранения являются очень чувствительными темами и им уделяется особое внимание в Подмосковье.