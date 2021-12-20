РИАМО - 20 дек. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о признании жалобы ООО «Северо-Кавказский завод металлоконструкций» о нарушении закона о контрактной системе необоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба от ООО на действия (бездействие) ГБУ МО «Мосавтодор» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по установке автономных светодиодных дорожных световозвращателей и светодиодных маячков в 2021 году.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу общества необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Северо-Кавказский завод металлоконструкций» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного управления ФАС.