РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 дек. Сотрудники вневедомственной охраны смогли оперативно сообщить в МЧС о возгорании в жилом доме в Щелкове, благодаря чему удалось избежать серьезного пожара, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

В Щелковский отдел вневедомственной охраны поступил сигнал от мониторинговой компании о возгорании в одном из частных домов на ул. Ленина в п. Загорянский. Оперативно прибывшие на место сотрудники Росгвардии подтвердили эту информацию и незамедлительно вызвали пожарных.

Благодаря слаженным действиям пожар не успел распространиться на все здание. В ликвидации возгорания приняли участие 2 пожарных расчета, пострадавших нет.