РИАМО - 20 дек. На строящемся участке Калининско-Солнцевской линии столичного метро тоннелепроходческий щит прошел первый перегонный тоннель, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Пройден левый перегонный тоннель между строящейся станцией «Пыхтино» и действующей станцией «Рассказовка» Солнцевского радиуса, который стал первым на строящемся участке в аэропорт Внуково. Работы вел ТПМК «Роза», преодолевший более 2 км пути», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что соседний, правый перегонный тоннель на этом участке ведет щит «Наталия», который преодолел более 75% запланированного пути.

Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» (компания выступает генпроектировщиком и генподрядчиком по строительству линий и станций метро Москвы) Юрий Кравцов, левый перегонный тоннель проходит вдоль Боровского шоссе в грунтах из глины и суглинков.

«ТПМК «Роза» прошел свыше 2,1 км под дорожным полотном Боровского шоссе, лесополосой парка «Рассказовка», – добавил Кравцов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях рассказал о завершении тоннелепроходки на этом участке и планах по продлению Калининско-Солнцевской линии метро.

«В следующем году достроим еще 2 тоннеля до «Пыхтино», соединим их метромостом со станцией «Внуково». Это уникальный проект – впервые в истории московского метростроения метро придет в аэропорт. А у жителей округов новой Москвы появятся новые маршруты для поездок в центр города», – добавил Собянин.