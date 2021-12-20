РИАМО - 20 дек. В 2022 году по Адресной инвестиционной программе в столице планируют возвести 22 образовательных объекта. На сегодняшний день в стадии строительства находятся 32 объекта, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В 2022 году в планах построить 22 объекта (образования - ред.) на 8,3 тысячи мест», - рассказал Загрутдинов.

По его словам, в 2021 году в столице в рамках Адресной инвестиционной программы ввели в эксплуатацию 7 объектов сферы образования.

Кроме того, до конца года планируется ввести учебный корпус на 400 мест на территории школы №64 в районе Кунцево, а также школу на 550 мест в Останкинском районе.