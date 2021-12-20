РИАМО - 20 дек. В столице ведутся работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы. Сейчас на участке идет строительство 2 путепроводов из 7 планируемых, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Реконструкция развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей позволит увеличить пропускную способность участка МКАД и обеспечить беспрепятственный выезд на федеральную трассу М-4 «Москва – Дон», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В общей сложности в рамках реконструкции запланировано строительство 10 км дорог, 7 путепроводов и тоннеля. Сейчас на объекте обустраивают ростверки на опорах левоповоротного съезда с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра, в этом же направлении создается временная дорога.

«Строители приступили к устройству плиты пролетного строения в осях опор левоповоротного съезда с Липецкой улицы в сторону центра на внутреннюю сторону МКАД», – добавил Бочкарев.

Кроме того, на объекте обустраивается бытовой городок, прокладывается дождевая канализация, газ и сети связи.

Ранее Бочкарев сообщал, что с 2011 года в столице были выполнены работы по строительству и реконструкции 18 развязок МКАД – это один из приоритетных проектов по развитию транспортной системы города. Общая протяженность дорог составила свыше 150 км.

«Помимо реконструкции самих развязок и вылетных магистралей мы проводим комплексные мероприятия по развитию прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос», – заключил Бочкарев.