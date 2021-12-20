РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. С 13 по 19 декабря в городском округе Люберцы за ненадлежащее содержание территорий выписали 1 штраф на сумму 20 тыс. рублей, сообщила в понедельник на оперативном совещании начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова.

«Сотрудниками административно-технической комиссии по городскому округу Люберцы вынесено 4 постановления на общую сумму 9 тыс. рублей за парковку автомобилей, препятствующих вывозу мусора. Одно постановление на сумму 20 тыс. рублей за ненадлежащее состояние и содержание территорий», - сказала Чиркова.

Она добавила, что за прошедший период выписали 5 постановлений на сумму 13 тыс. рублей за нарушение закона о тишине и 2 постановления на сумму 6 тыс. рублей за незаконный сброс мусора.