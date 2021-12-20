РИАМО - 20 дек. В 2022 году в столице планируют ввести в эксплуатацию 10 спортивных объектов, среди них международный центр самбо, ВМХ-велодром, сообщил в понедельник журналистам руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время в стадии строительства находятся 18 объектов (спорта - ред.). На следующий год планируем ввести 10 объектов», - рассказал Загрутдинов.

Так, в следующем году в городе планируют завершить развитие территории спортивного комплекса «Воробьевы горы», ввести в строй международный центр самбо, центр бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники», ВМХ-велодром на Ангарской улице, ФОК с бассейном в районе Чертаново, а также завершить реконструкцию футбольного стадиона «Москвич».

Загрутдинов добавил, что в 2021 году по программе «Спорт Москвы» сдали в эксплуатацию пять объектов. Их площадь превысила 48 тысяч квадратных метров.