РИАМО - 20 дек. Несмотря на снегопад, поезда на Московской железной дороге, в том числе на МЦК и МЦД, следуют по маршрутам в соответствии с графиком. Для обеспечения бесперебойной работы железнодорожники непрерывно очищают пути от заносов, сообщает пресс-служб МЖД.

В ликвидации заносов за сутки было задействовано 40 единиц спецтехники и более 100 работников железной дороги.

На данный момент работы по расчистке путей продолжаются. Техника курсирует по специальному графику, это позволяет пассажирским поездам двигаться без помех.

Отдельное внимание уделяется очистке стрелочных переводов на крупных станциях. Если снегопад усилится, в работах задействую дополнительные силы.

Пассажиров просят строго соблюдать правила безопасности. Из-за летящего снега ухудшилась видимость. Поэтому стоять у края платформы опасно. Переходить пути следует только в специально отведенных для этого местах.