РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. В Единую диспетчерскую службу Люберец по вопросам благоустройства за прошедшую неделю обратились более 380 раз, сообщила в понедельник на оперативном совещании начальник управления благоустройства администрации округа Елена Чиркова.

«За период с 13 по 19 декабря в Единую диспетчерскую службу городского округа Люберцы поступило 386 обращений по тематике благоустройства. Основная доля – по снегу и наледи», – сказала Чиркова.

Она добавила, что через систему «Инцидент» с 13 по 19 декабря жители обратились 69 раз. Основная доля – содержание дворов управляющей компанией «Содействие». На «Добродел» с 9 по 15 декабря поступило 81 обращение. Основная масса вопросов – по работе АО «ЛГЖТ» по содержанию территорий.

По словам Чирковой, за минувшую неделю вывезено порядка 740 кубометров снега.

В ежедневных плановых работах задействовали 118 единиц спецтехники и 1259 человек.

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