РИАМО - 20 дек. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов подвел итоги 2021 года в сфере экономики с представителями малого, среднего и крупного бизнеса округа, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Бизнес-итоги года подвели вместе с предпринимателями города на встрече в муниципальном коворкинге Open.

«Благодаря участию губернатора Московской области Андрея Воробьева, правительства региона, реализации государственной и муниципальной программ поддержки предпринимательства Реутов занимает лидирующие позиции в сфере экономики. Представителям бизнеса удобно и комфортно работать на нашей территории, поэтому многие компании полностью переходят в налоговую резиденцию нашего города. В этом году к ним добавились 73 новых», – отметил Каторов.

Градоначальник уточнил, что в уходящем году в Реутове зарегистрировано 40 новых компаний, а также создано 1,4 тыс. дополнительных рабочих мест.

«В этом году нам удалось очень многое. И, конечно, здесь важную роль сыграли и наши предприниматели. Каждый из присутствующих здесь внес свою лепту в развитие городского округа. В результате этого в 2021 году получено около 90 млн рублей дополнительных налоговых отчислений в муниципальный бюджет», – добавил Каторов.

Самые крупные инвестиции в уставной капитал экономика города получает по традиции от АО «ВПК «НПО машиностроения», а также от группы компаний Favorit Motors, которая 3 года подряд вкладывает в инвестпроекты на территории Реутова примерно по 1 млрд рублей.

Существенный вклад обеспечивает и ревитализация Реутовской мануфактуры, а также инвестпроекты отдельных компаний, которые открывают или расширяют свои представительства в городе.

Станислав Каторов поблагодарил предпринимателей, реализующих совместно с администрацией города проекты по благоустройству Реутова.

«В этом году во взаимодействии с АО «ВПК «НПО машиностроения» новый современный вид обрела ул. Железнодорожная, закончился также первый этап реконструкции сквера за ДК «Мир». Вместе с руководством градообразующего предприятия ранее полностью обновили ул. Гагарина, территорию парка «Фабричный пруд», создали детский технопарк «Изобретариум» и его филиал, внедрили профильные инженерные классы в лицее и многое другое», – сказал градоначальник.

По его словам, в следующем году в планах совместной работы – реконструкция ул. Никольской, со стороны которой расположены транспортный цех и одна из проходных градообразующего предприятия. На ней появятся новое дорожное покрытие, тротуары и освещение.

Каторов добавил, что среди достижений этого года можно выделить строительство участка дороги на ул. Октября перед эстакадой. По ней сотрудники многих работающих в Реутове компаний теперь с комфортом добираются в промышленную зону.