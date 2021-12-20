РИАМО - 20 дек. Около 22 тыс. москвичей получили ключи от новых квартир в рамках программы реновации с начала этого года. До конца года ключи получат еще 800 семей, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, на сегодняшний день по программе реновации ввели в эксплуатацию 169 новостроек, в том числе 77 домов - с начала 2021 года. С помощью технологии «умного сноса» демонтировали 66 старых строений, из них 26 - с января этого года.
Программа реновации жилфонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. Она касается порядка 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии