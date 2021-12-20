РИАМО - 20 дек. С января по июнь 2021 года накопленный объем прямых иностранных инвестиций в экономику российской столицы увеличился на 7% и составил 268,5 млрд долларов США. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Зарубежные инвесторы проявляют устойчивый интерес к Москве. Сегодня на столицу приходится половина всех накопленных иностранных инвестиций, поступивших в Россию. По последним данным Центробанка, на 1 июля 2021 года их объем достиг 268,5 млрд долларов. Так, инвесторы из Германии вложили в экономику города 8,7 млрд долларов, Франции – 4,9 млрд долларов, Финляндии – 4,3 млрд долларов, США – 3,7 млрд долларов, Италии – 3,6 млрд долларов», – отметил заместитель мэра.

В столичную экономику инвестируют и азиатские страны. Этот регион является крупным, стратегически важным партнером столицы России. Сингапур за 6 месяцев этого года вложил в Москву 2,2 млрд долларов, Япония – почти 2 млрд долларов, Казахстан – 1,6 млрд долларов, Республика Корея – 970 млн долларов, Китай – 907 млн долларов.

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