РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям выявило несанкционированные свалки мусора на сельхозучастке в Подольске, владельца привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе управления.

В апреле управлением было проведено обследование земельного участка ООО УК «Юнион Инвест Групп» сельхозназначения площадью 110,06 га в Подольске. Было выявлено наличие несанкционированных свалок мусора. Признаков использования участка в сельхозпроизводстве не установлено.

Владельцу было выдано предостережение, однако в назначенный срок сведений от юридического лица в управление об устранении нарушений не поступило. В отношении ООО УК «Юнион Инвест Групп» был составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела переданы в мировой суд для принятия решения.

В декабре в управление поступило решение мирового суда о привлечении ООО УК «Юнион Инвест Групп» к административной ответственности в виде предупреждения.