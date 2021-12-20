РИАМО - 20 дек. В Московской области за сутки выздоровели после коронавирусной инфекции еще 2 024 пациента, число вылеченных достигло 565 140 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявили 1 935 новых случаев инфекции, скончались 53 человека. С начала пандемии в регионе выявили 626 351 случай инфицирования, от инфекции скончались 11 544 человека.

Жителям Подмосковья напоминают, что в сложившейся эпидемической ситуации необходимо привиться от инфекции. При этом важно не только вакцинироваться, но и ревакцинироваться.

Ранее в министерстве образования Подмосковья сообщили, что родители в Московской области смогут посетить утренники в детсадах и школах при соблюдении ряда условий, в их числе – наличие QR-кода.

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