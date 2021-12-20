РИАМО - 20 дек. Бизнес-сообщество подмосковного Реутова присоединилось к проекту президента Российской Федерации «Елка желаний», мероприятие прошло в рамках предновогодней встречи главы городского округа Станислава Каторова с предпринимателями в муниципальном коворкинге Open, сообщает пресс-служба главы округа.

Для этого в зале бизнес-пространства установили новогоднюю елку и закрепили на ней шары и открытки с пожеланиями детей.

«Вместе с предпринимателями Реутова реализуем и благотворительные программы, приняли участие в проекте президента РФ «Елка желаний», в рамках которого каждый ребенок-инвалид или ребенок с ограниченными возможностями здоровья получит от наших бизнесменов ценный подарок к Новому году», - сказал Каторов.

Он отметил, что в Реутове есть реабилитационный центр, который посещают 206 детей, из них 110 малышей с ограниченными возможностями здоровья и 96 инвалидов.

«Каждый, кто снял шарик во время встречи, вполне сможет осуществить заветное желание ребенка, сделав новогодний праздник для него незабываемым. Шарики и открытки исчезли с елки в коворкинге очень быстро», - подытожил Каторов.

В ближайшие дни представители предпринимательского сообщества и администрации Реутова, а также депутаты горсовета подготовят и вручат свои подарки детям либо сами, либо с помощью Деда Мороза и Снегурочки.

Кроме того, в преддверии грядущих новогодних праздников предпринимателей Реутова пригласили поддержать благотворительный аукцион подростково-молодежного центра Реутова «Добрый шаг», для которого свои лоты уже предоставили такие знаменитости, как Ольга Бузова, Баста, боксер Алексей Папин, экс-участницы группы «Ранетки» и многие другие.