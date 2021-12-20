РИАМО - 20 дек. Точки размещения официальных мест продажи новогодних елей в Москве теперь можно посмотреть на интерактивной карте по ссылке: https://riamo.ru/article/533164/karta-razmescheniya-elochnyh-bazarov-v-moskve-v-2021-godu.xl.

Москвичи могут приобрести праздничные деревья с понедельника. Также в ассортименте елочных базаров - лапник, саженцы, елочные игрушки, гирлянды и другой тематический декор.

Всего в столице открылись 238 елочных базаров, которые проработают до конца года. Места их расположения отмечены точками на онлайн-карте. Также для каждого базара указан его адрес и GPS-координаты. Для удобства карту можно масштабировать.

Узнать официальный елочный базар можно по ограждению и красочному оформлению. В Москву привезли праздничные деревья из Дании, Пермского края, Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей. После новогодних каникул горожане смогут отдать ели и сосны на переработку.

Хочу срубить елку в лесу. Что мне за это будет?>>