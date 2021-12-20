РИАМО - 20 дек. За минувшие сутки в Московской области зарегистрировано 1 935 случаев коронавируса. За период пандемии в регионе зафиксировали 622 351 случай заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Жителям Подмосковья напоминают, что в сложившейся эпидемической ситуации необходимо привиться от инфекции. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

При этом важно не только вакцинироваться, но и ревакцинироваться. Своевременные вакцинация и ревакцинация особенно актуальны для пожилых людей, которые входят в группу повышенного риска по Covid-19.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия изучает опыт введения в разных странах штрафов для граждан за отказ прививаться от коронавирусной инфекции.