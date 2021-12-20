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Пелагия Тихонова
Перед Новым годом столицу заполонили яркие праздничные декорации.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Теперь, чтобы попасть в новогоднюю сказку, достаточно прогуляться по украшенным улицам города.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На Манежной площади установили елку с традиционными гирляндами, образующими сверкающий купол.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Здесь получаются лучшие атмосферные фото, без которых не обходятся соцсети москвичей и гостей столицы.
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Пелагия Тихонова
Отличные фотокарточки получаются также у инсталляций в виде елочных шаров.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
А если зайти внутрь объемной композиции, можно полюбоваться огоньками, напоминающими ночное небо, полное звезд.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Главные героини новогодней иллюминации на улицах Москвы – лесные красавицы с украшениями на любой вкус.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Стоит приглядеться к елочкам, чтобы найти вдохновение для украшения собственного деревца.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Например, можно встретить оригинальный вариант для заядлых кулинаров с бантиками в виде макарон и чайными парами.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На их фоне не менее эффектно выглядят деревья, целиком собранные из светящихся гирлянд.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Не забыли и про украшения на зданиях. Так, ЦУМ превратился в огромный новогодний подарок благодаря ярким красным бантам.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Постарались и различные кафе и рестораны, оформив входные группы в духе праздника. Это похоже на настоящее соревнование – у кого же самая эффектная витрина?
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